“مصنع أكسجين” يُنهي معاناة مستشفى تيجي

في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها مناطق باطن الجبل بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا وبعد مناشدات عدة لوزارة الصحة في الحكومة الليبية، وصل إلى مستشفى تيجي مصنع للأكسجين تم تركيبه من قبل فنيين متخصصين تابعين لوزارة الصحة.

كما سيشهد المستشفى تركيب عدد من المكيفات ومدخنة لتصريف العوادم، ليكون المصنع قد استكملت عملية تجهيزه بالشكل المطلوب، إضافة إلى تركيب منظومة الأكسجين التي تعمل على تعبئة الأسطوانات بشكل منظم وحديث.

وسيوفر المصنع الكثير من التعب والجهد الذي واجه سائقي شاحنات تعبئة أسطوانات الأكسجين والذين يذهبون كل يوم من مركز العزل بتيجي إلى غريان ونالوت والزاوية لإحضار العبوات بانتظام لمساعدة الفريق الطبي والمرضى بمركز العزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية