السراج: حاولنا كثيرًا معالجة الأوضاع المعيشية ووضع حد لانتشار السلاح واستئناف الحوار بين القوى السياسية هو الحل

قال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الخميس، إنه يتطلع

إلى دعم من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وأكد السراج في كلمته التي ألقاها، أمام الدورة 75 للجمعية

العامة للأمم المتحدة، على ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي على أن يشمل كل

القوى السياسية الليبية الفاعلة على الأرض، مرحبا في الوقت ذاته، بتصريحات قادة شرق

ليبيا عن وقف النار واستئناف إنتاج النفط.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أنه لابد من نزع السلاح في

المناطق المذكورة في وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة منها، محملا من وصفهم بـ

“الطرف الآخر” المسؤولية عن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا .

وحول التظاهرات التي خرجت ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد

وفشل حكومة الوفاق، قال السراج إن حكومته ملتزمة بدعم حقوق المواطنين في التعبير السلمي، مشددًا أنها

لن تسمح بأي محاولة لقمعهم بالقوة.

وتابع السراج، أن الوفاق حاولت كثيرًا معالجة الأوضاع المعيشية

وتحسين القطاعات الخدمية، ووضع حد لانتشار السلاح، مضيفًا أنه تم تحقيق تقدم ملموس

في هذا الأمر، وذلك بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا.

