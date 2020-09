أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بقيام متظاهرين ضد الفساد وتردي

الخدمات والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يصل إلى أكثر من 10 ساعات، بإضرام

النيران بمقر بلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس.

The post عاجل // متظاهرون غاضبون يضرمون النيران في مقر بلدية سوق الجمعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24