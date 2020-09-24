صالح: السلطة الجديدة في ليبيا ستراجع الاتفاقيات مع تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، أنه عندما تأتي لليبيا سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.

وأضاف صالح في مقابلة “للعربية” و”الحدث”، أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة.

وبين صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية وسيجري طرد المرتزقة لافتا إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي وشدد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.

وأوضح صالح أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولي بذلك.

وأشار صالح إلى أنه وقائد الجيش خليفة حفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية وأن لقائهما برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، وأضاف أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.