عقيلة صالح: المليشيات ستطرد بمجرد تكوين السلطة وكل إقليم سيختار ممثله في المجلس الرئاسي

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس، إنه بمجرد تكوين

السلطة ستدمج قوات الجيش، مؤكدا أن المرتزقة سيطردون من ليبيا.

وأكد عقيلة صالح في تصريحات إعلامية أن الجيش الليبي جاهز

للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي، موضحا

أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.

وأضاف عقيلة صالح إن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة

الليبية بكل حيادية، مبينا أن لقاءه مع “حفتر” برعاية مصرية، كان لدعم الحل

السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيرا إلى أنه و”حفتر” في مسار واحد لحل الأزمة

الليبية.

