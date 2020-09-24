«المشري» لـ«السفير الأمريكي»: لا بد من الاستئناف الفوري لإنتاج النفط حتى لا يستعمل في الابتزاز السياسي

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الخميس، تلقى اتصالاً هاتفيًا، من السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، ناقش الطرفان خلاله التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا.

وزعمت وسائل الإعلام، أن “المشري” أكد حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مدعيا أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وليست متعارضة وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.

وقال المشري، أن الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط مهم، وإلا يستعمل هذا الملف في الابتزاز السياسي، على حد تعبيره.

ومن جهته، أكد السفير أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن وجهود البعثة الأممية في ليبيا، على حد تعبير وسائل الإعلام.

وكان فايز السراج، قد التقى أمس الأربعاء، المشري، في العاصمة التركية اسطنبول، للتباحث حول مراجعة حسابات مصرفي المركزي طرابلس والبيضاء.

وأوضح البيان المنشور عبر حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن “الطرفين ناقشا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضًا استكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء”، بحسب البيان .

وختم البيان، موضحًا أنهما “جددا التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 ” التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية (أمنية واقتصادية وسياسية) تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة”، وفقًا لنص البيان.