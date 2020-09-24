صنع الله: رفع القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن رفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية مرتبط بالوضع الأمني وان عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة.

وقال صنع الله خلال لقائه باثنين من العاملين بالمؤسسة واللذين تعرضا للاختطاف لمدة عام وسبعة أشهر أن المؤسسة الوطنية للنفط متمسكة بالحفاظ على أمن المنشآت النفطية مؤكدا أن رفع حالة القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني وأن عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة وعدم وجود أي عناصر أجنبية أو محلية تشكل خطر وتهديد لسلامة العاملين التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمؤسسة.

وأكد صنع الله أن العاملين بقطاع النفط يؤدون عملهم في بيئة خطيرة، ويقدمون التضحيات من أجل استمرار تدفق النفط الذي يمثل مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي

يشار إلى أن صنع الله التقى المهندس أشرف خالد مسلّم وبرفقته والده وهو أحد العاملين بشركة اكاكوس للعمليات النفطية، وتعرض للاختطاف وزميله الروماني فالنتين بوسكاسو يوم 14 يوليو 2018، ليتم الإفراج عنهم يوم 30 مارس 2020.