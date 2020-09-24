المشري يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة تكامل مسارات الحوار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 September, 2020

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال اتصال هاتفي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وغير متعارضة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أكد حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مشددا على أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وليست متعارضة وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.

كما أكد المشري على أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط، وألا يستعمل هذا الملف في الابتزاز السياسي.

ومن جهته أكد السفير أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن وجهود البعثة الأممية في ليبيا.