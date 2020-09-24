رئيس مجلس الوزراء يُؤكد على ضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني في إنشاء مشاريع الحكومة

بنغازي 24 سبتمبر 2020 (وال)-أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبدالرحمن الثني الخميس، تعليماته المشددة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، بضرورة استشارة مصلحة التخطيط العمراني؛ حال عزمها إنشاء أية مشاريع جديدة.

هذا وجاءت تعليمات السيد الرئيس؛ خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني السيد عبد الحكيم السلطني، الذي قدم بدوره تقريرًا عن سيّر عمل المصلحة، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل بها، ومقترحات حلحلتها.

وأكد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني في المشاريع الحكومية، وذلك لأخذ الاستشارات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية التي تعد المصلحة صاحبة اختصاص أصيل فيها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التعاون مع كافة الجهات التابعة للحكومة، وذلك لضمان إنجاز المشاريع بدون مخالفات وبشكل لائق. (وال- بنغازي) ر ت

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