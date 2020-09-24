السراج: الانتخابات ضرورة لإنهاء “أزمة الشرعيات”

ربط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، بنزع السلاح عن منطقتي سرت والجفرة وخروج المرتزقة من كل الأراضي الليبية تحقيقا لسيادة البلاد.

ورحب السراج، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بالتزام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بوقف إطلاق النار، وإعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره، مؤكدا على ضرورة الإسراع في عقد جلسات الحوار السياسي، للوصول إلى تفاهمات تجنب البلاد المزيد من الدمار والحرب والانهيار.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطني تعاونت كثيرا مع الأمم المتحدة وقبلت بمخرجات مؤتمر برلين، مجددا رفضه لما أسماه بـ”مشروع عسكرة الدولة” الذي دعمته عدة دول ومرتزقة، وفق تعبير السراج.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمر ضروري لإنهاء “أزمة الشرعيات” القائمة في البلاد، وطالب المجتمع الدولي بدعم ليبيا لإجراء الانتخابات.

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