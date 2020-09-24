المشري يبحث مع السايح إمكانية إجراء استفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إمكانية إجراء استفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرها المشري مع السايح اليوم الخميس، وناقشا خلالها سير العمل الحالي للمفوضية العليا للانتخابات، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المشري أكد على أهمية توفير كل الإمكانيات للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاز هذا الاستحقاق، على حد قوله.

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