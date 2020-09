فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتفقد الوضع الوبائي في الزاوية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس،عن زيارة فريق من المركز يتكون

من البعثة الليبية الإيطالية مدينة الزاوية للوقوف على الوضع الوبائي لفيروس

كورونا بالبلدية.

وقال المركز في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك: إن الزيارة تستهدف أيضا تقييم غرف العزل المعدة لحالات فيروس كورونا والوقوف على آلية العمل داخلها بالبلدية.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تطبيق التجربة الإيطالية بليبيا وكيفية التعامل مع حالات كورونا.

