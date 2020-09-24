“المركزي” يخصص 4.6 ملايين دولار لتوريد 14 سلعة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن قائمة جديدة تضمنت إجمالي الاعتمادات الممنوحة للتجار خلال الفترة بين 17 و23 من سبتمبر الجاري.

ووفق “المركزي” فقد تضمنت القائمة 16 اعتمادا بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 4.6 ملايين دولار لتوريد 14 سلعة.

ومن بين البضائع التي وافق المركزي على اعتمادها لحوم مجمدة، وعجول، وإبل، ومكملات غذائية، وقمح وحليب أطفال وبيض مخصب، وأعلاف طيور، وكراتين فارغة، ومواد تحاليل طبية، ومبيدات متنوعة لم يكشف المصرف عن نوعياتها.

وتعد هذه القائمة هي الأقل التي يكشف عنها المصرف المركزي منذ أن أعاد منظومة الاعتمادات للعمل خلال أبريل الماضي، ويرجح مختصون في الاقتصاد أن مخصصات المصرف المركزي من النقد الأجنبي لملف الاعتمادات قد قاربت على الانتهاء.

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