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“باشاغا” يستعين بشركة بريطانية لتدريب المرتزقة السوريين في معسكرات غرب طرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد اجتماع ضم ما يسمى رئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا مع مندوبين عن شركة روز بارتنز الأمنية البريطانية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس امس الأربعاء بحسب مكتبهم الإعلامي مناقشة البدء في عملية تدريب وتطور البرامج التدريبية للعناصر الأمنية بالإدارة وكذلك تفقد إمكانيات الإدارة ومركز التدريب دون الكشف عن تفاصيل التعاقد ومن الذي سيتم تدريبهم .

وأكد مصادر أمنية مسؤولة رفضت الإفصاح عن هويتها لدواعي خاصة للساعة 24، ان باشاغا يسعى إلى تقوية نفوذه ومجموعاته المسلحة في طرابلس ومصراته والزاوية والمرتزقة السوريين وتدريبهم في معسكر سيدي بلال غرب طرابلس، وتمكينهم وإعدادهم لأي معركة مقبلة داخل طرابلس ضد خصومة والاستفراد بالقوة.

ويمتلك فتحي باشاغا علاقة مميزة مع بريطانيا خاصة المخابرات في لندن التي تعتبره رجلها في العاصمة طرابلس، لانه أحد العناصر المنسوبة للإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء في مدينة مصراتة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كيف قبل كان عميل ذليل للاتراك كيف صار تحول الي عميل لبريطانيا قبل كان راهن كرامته لسيده اردوغان هو وحثالات الاخوان كيف تغيرت البوصله بأتجاه بريطانيا

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