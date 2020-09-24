عقيلة صالح: إعلان القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية

اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية، وأن زيارته الحالية إلى مصر، ولقاءه المشير خليفة حفتر، جاءت برعاية مصرية لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح صالح، في تصريحات للعربية، رؤيته للمجلس الرئاسي الجديد، مشيرا إلى أن كل إقليم من الأقاليم ليبيا التاريخية سيقوم بتسمية ممثله في المجلس، مستبعدا أن يكون رئيسا المجلس والحكومة من إقليم واحد.

ورأى صالح أن القوات المسلحة الليبية ستندمج وسيتم طرد المرتزقة الأجانب من البلاد، بمجرد تشكيل السلطة.

وشهدت العاصمة المصرية، الأربعاء، اجتماعا جمع القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر، والمُستشار عقيلة صالح، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للتباحث في آخر الأوضاع والتطورات السياسية في الشأن الليبي.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع الحراك السياسي الديناميكي مؤخرا، من خلال عدد من المبادرات والاجتماعات والمشاورات الدولية.

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