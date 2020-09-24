تساوة.. ازدحامات تُنذر بتفشٍ أكبر لكورونا

يعد سوق النملة بتساوة من الأسواق التي يتردد عليها السكان بكثافة كونه يضم أنواعا متعددة من الخضار والفواكه، ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا لايزال السوق يكتظ بحركة المتسوقين ما بين ملتزم ومتهاون بإجراءات الوقاية.

وجعل نقص مواد التعقيم والوقاية وغلاء أسعارها في الصيدليات، من ذوي الدخل المحدود في مواجهة مباشرة مع خطر الإصابة بالفايروس، وبات سوق النملة من الأماكن التي تساهم في نقل العدوى بين الآخرين.

ورغم كل التحذيرات من خلق الازدحام بالأسواق، إلا أن الكثير أهمل شروط الأمان وعدم احترام المسافة الآمنة التي ينصح باتباعها للوقاية من العدوى.

ويطالب المواطنون جهات الاختصاص في المنطقة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الكمامات ومواد التعقيم للحد من تفشي الفيروس.

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