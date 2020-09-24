المستشفى الجامعي طرابلس: نجاح عملية زراعة شرايين للدكتور «محمد بن خيال»

أعلن المستشفى الجامعي بطرابلس، أن العملية الاستعجالية التي أجراها رئيس وحدة جراحة القلب كبار، الدكتور خالد الطالب، لاستشاري جراحة الصدر الدكتور” محمد بن خيال”، أمس الأربعاء، كللت بالنجاح التام بزراعة شرايين على القلب عقب النوبة القلبية التي تعرض لها الثلاثاء الماضي.

وأوضح المستشفى، في بيانه، أن محمد بن خيال، أجرى قسطرة تشخيصية على وجه السرعة تبين خلالها وجود انسداد شديد في بداية شريان القلب التاجي الرئيسي وقرر الأطباء المعالجين إجراء العملية بشكل عاجل .

وأشاد الدكتور “طالب”، بالجهود التي بذلها الفريق الطبي المرافق لضمان نجاح العملية وانقاد حياة الدكتور “بن خيال” والتي تم خلالها زراعة “4” شرايين على القلب.

وأوضح المستشفى، أنه عقب العملية التي استمرت لأكثر من ثلاثة ساعات أحيل الدكتور “بن خيال “، إلى غرفة العناية الفائقة ليحظى بمتابعة الأطباء المناوبين الذين أكدوا استقرار حالته الصحية ومن المرجع أن يحال للقسم خلال “72” ساعة القادمة.