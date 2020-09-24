محمد عماري: المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن ليبيا توقفت

كشف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، عن توقف المحادثات بين تركيا وروسيا حول ليبيا، بسبب «رفض الروس للخروج من ليبيا»، معتبر أن تعامل روسيا مع الملف الليبي «مبنى على تشخيص خاطئ».

وقال عماري في مقابلة مع قناة «فبراير» مساء اليوم، الخميس، إن المفاوضات بن تركيا وروسيا «هذه المفاوضات توقفت ونحن على تواصل دائم بالأشقاء الأتراك بالخصوص وهناك نقاط لا يمكن الإفصاح عنها الآن والحديث عنها بشكل علني ولكن المحادثات الآن توقفت».

وأوضح عماري أن «الجانب الروسي متمسك بموقفه لا يريد خروجا من منطقة سرت والجفرة وهذا في حد ذاته تحد كبير للجميع واستمرار وإمعان في موقف روسيا الداعم لمرتزقة الفاغنر المحتلين للأرض الليبية وهذه كلمة لابد أن نقولها بكل وضوح جزء كبير من الأرض الليبية محتل من قبل مرتزقة فاغنر هذه الشركة التي تتبع الدولة الروسية مباشرة».

واعتبر عماري أن إعادة نشر «مرتزقة فاغنر» في منطقة حساسة من التراب الليبي في سرت والجفرة والموانئ النفطية والمنطقة الجنوبية بعد انسحابها من طرابلس والمنطقة الغربية يهدف إلى «فرض خط عازل بين الشرق والغرب الليبي وهو أمر في غاية الخطورة».

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وأكد أن هناك تواصل لم ينقطع من قبل حكومة الوفاق مع روسيا بشأن هذا الملف وملفات أخرى «لكن الدولة الروسية لها حساباتها كذلك وموقفها الخاص بها. روسيا ترجع إلى عام 2011 وترى أن ما حدث وقتها فوضى شارك فيها الناتو وبالتالي الوضع يحتاج إلى ترتيب لكنها أدخلت مرتزقة فاغنر لابتزاز الدولة الليبية ممثلة في حكومة الوفاق الوطني وابتزاز الليبيين في مواردهم لصالح طرف معين ترى أن مصالها معه».

وأشار عماري إلى أن روسيا دولة كبرى صاحبة قرار في مجلس الأمن «لكن في نهاية الأمر الحوار معها شيء والوصول معها لاتفاقات والعمل معها شيء آخر لكن الواقع الحقيقي أن مرتزقة الفاغنر تحتل التراب الليبي تصر على مغادرة التراب الليبي إلا بعد تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية للطرف المعتدي».

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