هل ينجح الإخوان في الوصول إلى رئاسة الحكومة المقبلة؟.. “الساعة 24” تنشر قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء 

تجدد السباق للوصول إلى رئاسة الحكومة المفترض الإعلان عنها حسب ما تتداولها مصادر مقربة من الاجتماعات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومركز الحوار الإنساني في جنيف و بوزنيقة.

وتعتبر الحكومة المقبلة حسب ما تتداوله مصادر دبلوماسية موثوقة بانها ستعمل تحت إطار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، وسيكون دورها توفير الخدمات وتسهيل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها البلاد وتستمر لمدة تقترب من 18 شهراً وهو عمر المجلس الرئاسي الجديد المفترض الإعلان عنه خلال شهر اكتوبر المقبل من العام الجاري.

وفي هذا السياق يجري عدد من الشخصيات البارز السياسية ورجال الأعمال جولات مكوكية داخلية وأغلبها خارجية يخطبون ود صانعي القرار في عدد من الدول ذات العلاقة والمعنية بالملف الليبي بشكل مباشر، ويضعون خططهم على طاولة من يلتقونهم للحصول على دعمها وتمكينهم من الوصول الى رئاسة الحكومة الليبية دون عرض برامجهم للشعب الليبي أو من سيختارونهم من ضمن لجنة الحوار السياسي والتي تديرها وتشرف عليها ستيفاني ويليامز.

المرشحون

فتحي علي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، ويعد احد ابرز المرشحين لتولي الحكومة المقبلة ولديه دعم كبير من الرئيس التركي رجب اردوغان ، وقطر تميم بن حمد، كما ان حزبه السابق ” العدالة والبناء ” يعد من ابرز الداعمين له في الصعود لرئاسة الحكومة المقبلة ضمن اتفاق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وبواسطة النائب فتح الله السعيطي الذي يسعى ان يتحصل على نائب رئيس الحكومة المقبلة.

أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، والذي نجح في اعادة تقديم نفسه في المشهد عبر اتفاقين مهمين، إيقاف تقدم قوات بركان الغضب تجاه مدينة سرت والجفرة ضمن مشاورات مع الجانب الروسي والمصري والتركي، واتفاق اعادة تصدير النفط والذي لاقى ترحيبا كبيرا من الأوساط الشعبية في عموم ليبيا وغضبا من جماعة الاخوان المسلمين، ويطمح معيتيق ان يكون رئيس الحكومة المقبلة باتفاقه مع القيادة العامة في شرق ليبيا بواسطة روسية.

عبدالحميد الدبيبة، وهو من رجال الأعمال البارزين في مصراتة، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة ” لدكو ” ومؤسس ورئيس “تيار ليبيا المستقبل”، يحظي بدعم محلي محدود من مدينته، وزار عدد من الدول ابرزها إيطاليا وتركيا والجزائر وتركيا وروسيا، ومقرب من جماعة الاخوان المسلمين.

حافظ قدور يشغل حاليا سفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي وشغل سابقا سفير لدى ايطاليا ويمتلك علاقات واسعة خارجية نتيجة ولائه القوي للنظام الليبي السابق وتقربه من العقيد الراحل معمر القذافي ، مكنه من تقديم نفسه كرجل سياسي ومبعوث في مهمات خاصة ويمتلك علاقات خاصة مع المافيا الإيطالية على صعيد التجارة وغيرها من الأنشطة الأخرى، ويحظى بدعم أوروبي محدود تتمثل في روما تحديدًا، ومقرب من حزب العدالة والبناء والإخوان المسلمين.

عثمان عبدالجليل وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق واستقال في اكتوبر من العام الماضي، وترأس لجنة الأزمة في معركة طرابلس، ويحظى بدعم بعض مكونات المنطقة الغربية وتقودها مدينته الزنتان وعلى رأسهم اسامة جويلي، لكن حظوظه ضعيفة في ان يكون على هرم الحكومة المقبلة، مدعوم من جماعة الاخوان المسلمين.

فضيل الأمين ترأس اللجنة التحضيرية للحوار السياسي في 2014 ويعد ضمن فريق سياسي من خلية تفكير بالمركز الحوار السياسي وفي اجتماعات دائمة في تونس، ولا يمتلك أي تأييد محلي أو خارجي مقرب من الجماعات الإسلامية وخاصة الاخوان المسلمين .