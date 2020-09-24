«المشري» لـ«السايح»: عليكم توفير كل الإمكانيات لإنجاز الاستفتاء على «الدستور المعد»

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” أجرى، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”.

وناقش “المشري والسايح” سير العمل الحالي للمفوضية، وإمكانية إجرائها للاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في أقرب وقت ممكن، على حد زعم وسائل الإعلام.

وادعى خالد المشري، أن هناك أهمية لتوفير كل الإمكانيات للمفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق.

وكان المشري قد تلقى اتصالاً هاتفيًا، من السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، ناقش الطرفان خلاله التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا.

وزعمت وسائل الإعلام، أن “المشري” أكد حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مدعيا أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وليست متعارضة وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.

وقال المشري، أن الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط مهم، وإلا يستعمل هذا الملف في الابتزاز السياسي، على حد تعبيره.

وكان فايز السراج، قد التقى أمس الأربعاء، المشري، في العاصمة التركية اسطنبول، للتباحث حول مراجعة حسابات مصرفي المركزي طرابلس والبيضاء.

وأوضح البيان المنشور عبر حساب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن “الطرفين ناقشا ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضًا استكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء”، بحسب البيان .

وختم البيان، موضحًا أنهما “جددا التأكيد على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم ” 2510 ” التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية (أمنية واقتصادية وسياسية) تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة”، وفقًا لنص البيان.