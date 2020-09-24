رئيس لجنة الخارجية بالنواب يُشيد بجهود الأطقم الطبية في ظل انتشار جائحة كورونا

طبرق 24 سبتمبر 2020 (وال)- أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، بجهود الأطقم الطبية التي تواصل عملها في هذه الفترة الصعبة، في ظل انتشار وباء كوفيد – 19.

وأضاف العقوري أنه يتفهم صعوبة الأوضاع وحجم التحديات، منوها لجهود كافة الأطقم الوطنية والأجنبية على حد سواء.

وأكد العقوري أنه بفضل شجاعة والتزام تلك الأطقم التي واصلت عملها، فالنظام الصحي في البلاد بصفة عامة لايزال يعمل، ولاتزال المستشفيات والمراكز الطبية بكافة تخصصاتها تستقبل المرضى.

ودعا العقوري الأطقم الطبية إلى مواصلة جهودها، مضيفا أن واجبهم وطني وإنساني ولن تنساه ليبيا، وسيظل دائما مصدرًا للفخر لجميع الليبيين.

وأعرب العقوري عن تقديره لجميع المنظمات المحلية والدولية، التي قدمت المساعدة الطبية في هذه الفترة الصعبة. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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