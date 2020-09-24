عقيلة يؤكد أنه على مسار واحد مع حفتر لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أنه على مسار واحد مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر لحل الأزمة الليبية.

وأشار صالح، خلال مقابلة خاصة مع قناة “العربية” اليوم الخميس، إلى أن لقاءه مع حفتر برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، مؤكدا أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

وقال صالح، إنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية وستطرد المرتزقة، لافتا إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، على حد قوله.

وتحدث صالح عن المجلس الرئاسي الجديد، موضحا أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد، مؤكدا أن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي.

وشدد رئيس البرلمان الليبي، على أنه عندما تأتي سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل عن ليبيا وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.

ولفت عقيلة صالح، إلى أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة.

وجدد صالح، تأكيده على أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، مطالبا المجتمع الدولي بتعهد بذلك.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل أمس الأربعاء في القاهرة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لبحث التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية.

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