أنباء عن القبض على عضو بديوان المحاسبة بتهمة الرشوة والابتزاز

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، بالقبض على عضو بديوان

المحاسبة في طرابلس، متهم في قضايا رشوة وابتزاز .

وأوضحت المصادر، نقلا عن مصدر بجهاز ديوان المحاسبة طرابلس،

أن العضو تمت إحالته من قبل رئيس الديون إلى النائب العام للتحقيق معه، مبينة أنه موظف

بالإدارة الفرعية بالرقابة المالية على الشركات والمصارف، ويدعى “ص-ت”.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد تسجيل صوتي للمدعو “ص-ت”،

أظهر قيامه بالابتزاز وطلب رشاوى من مكاتب مراجعة وليست شركات أو مصارف، فضلا عن تورط

مكتب مراجعة مالية حديث لا أسم له بالقضية، ورأس مال الشركة الخاضعة لمراجعته ضعيف

، وأن المكتب قد أخل بعمله.

