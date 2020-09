بنغازي .. فرق المراقبة الصحية تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية في 3 مدارس

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة كورونا

بنغازى، اليوم الخميس، عن استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقع لجان امتحانات

الشهادة الثانوية.

وأوضحت الغرفة، في

منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فرق

المراقبة الصحية التابعة لها واصلت لليوم الخامس على التوالي متابعة تطبيق الإجراءات

الوقائية في لجان الإشراف على امتحانات إتمام الشهادة الثانوية، مبينة أنه تم

تطبيق هذه الإجراءات في مدارس الفويهات الثانوية والنجاح والسيدة سمية.

