استئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية في ليبيا

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، بأن “حفتر” أصدر

تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية، بالسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات

النفطية.

وأضافت المصادر أنه بموجب القرار الجديد، سيتم السماح باستئناف

حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول.

هذا وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد رفعت حالة القوة القاهرة

عن المنشآت النفطية عقب فتح حقول النفط بموجب اتفاق بين الجيش والمجلس الرئاسي متمثلا

فى عضو المجلس، أحمد معيتيق، وهو ما رحبت به أطراف دولية وإقليمية.

