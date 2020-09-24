فريق من «مكافحة الأمراض» يزور الزاوية لمتابعة وضعها الوبائي

أجرى فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ويتكون من البعثة الليبية الإيطالية زيارة لمدينة الزاوية للوقوف على الوضع الوبائي لفيروس «كورونا» المستجد بالبلدية.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الزيارة استهدفت أيضا تقييم غرف العزل المعدة لحالات «كوفيد – 19» والوقوف على آلية العمل داخلها.

– ورشة عمل لإدارة أزمة «كورونا» في درج على الطريقة الإيطالية

يأتي ذلك ضمن استراتيجية المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تطبيق التجربة الإيطالية بليبيا وكيفية التعامل مع حالات «كورونا»، حسب البيان.

وسبق أن نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منطقة درج، مطلع سبتمبر الجاري، ورشة عمل تدريبية على إدارة أزمة جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وفقًا للتجربة الإيطالية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا