شابة: معيتيق أكثر وطنية من المشري وباشاغا ومصراتة لا تعني كل ليبيا

قال القيادي في مدينة مصراتة، حسن شابة، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد

معيتيق، أكثر وطنية من رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، ووزير الداخلية

المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، مؤكدا أن مصراتة لا تعني كل

ليبيا.

وأوضح شابة في تصريحات إعلامية أن معيتيق في 2014 تولى رئاسة حكومة ليبيا من

المؤتمر الوطني السابق وحكمت المحكمة بذلك وتم احترام الحكم، مشيرا إلى أن معيتيق

وُصف بالخيانة من قبل باشاغا الذي هيج على معيتيق الشباب.

وأضاف شابة أن ما أغضب المشري والإخوان هو أن الصفقة السياسية قد فسدت،

مبينا أن معيتيق لم يفقد شعبيته، لأن مصراتة لا تمثل كل ليبيا.

وتابع شابه أن المشري وباشاغا جُن جنونهم عندما تم الاتفاق على

استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

