أصدرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة

الموقتة، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا حول أسباب زيادة العجز بالشبكة الكهربائية

في المنطقة الشرقية .

وأوضح الناطق باسم الهيئة، ربيع خليفة، أن زيادة العجز بالشبكة

الكهربائية بالمنطقة الشرقية يرجع إلى شح إمدادات الوقود الخفيف (الديزل)، مشيرا إلى

أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة مرهون بتزويد الشبكة الكهربائية بالكميات الكافية

سواء اليومية أو الشهرية من الوقود .

وأضاف خليفة أن عدم تزويد الهيئة بالوقود الخفيف (الديزل)

إضافة إلى تأخر وصول الناقلة التي كان من المفترض أن تصل يوم 20 سبتمبر الجاري أسفر

عن نفاد هذا الوقود من خزانات الشركة العامة للكهرباء، وخروج محطة السرير الغربي كليًا

عن العمل، وحدوث عجز في التوليد في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية يقدر بنحو

600 ميغاوات.

وأوضح أن هذا الوضع تسبب في ساعات طرح للأحمال تتراوح بين

8 و9 ساعات، وقد تصل إلى عشر ساعات على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية

والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وأضاف الناطق باسم الهيئة أن طرح الأحمال في هذه الأيام هو

خارج عن إرادة الشركة العامة للكهرباء، لافتا إلى أن أغلب الوحدات بمحطات الكهرباء

بالمنطقة الشرقية تعمل بنصف قدرتها الإنتاجية بسبب نقص أمدادات الوقود من المصدر .

وأشارخليفة إلى رسو ناقلة نفط على متنها 39 مليون لتر من

الوقود الخفيف في ميناء بنغازي، أمس الأربعاء، مبينا أن تفريغ وإرسال هذه الشحنة إلى

محطة كهرباء شمال بنغازي، ومحطة السرير الغربي يحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى المحطة

التي تقع في قلب الصحراء .

كما بين أن هذا الوقود يمر بعدة مراحل قبل استخدامه فى

المحطات لتخليصه من الشوائب، ليتم بعدها ضخه للوحدات التي تعمل به، مؤكدا أنه مع وصول

الوقود الخفيف لمحطة كهرباء السرير الغربي، وإعادة تشغيل الوحدات فيها مع الرفع على

الوحدات بمحطة كهرباء شمال بنغازي ستستعيد الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية استقرارها

نسبيًا.

The post بسبب نقص الوقود .. كهرباء المؤقتة: خروج محطة السرير الغربي كليًا عن العمل ووحدات توليد الكهرباء تعمل بنصف قوتها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24