“عماري”: المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن ليبيا متوقفة بسبب “الفاغنر”

كشف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، عن توقف المحادثات بين تركيا وروسيا حول ليبيا، بسبب «رفض الروس الخروج من ليبيا»، معتبرا أن تعامل روسيا مع الملف الليبي «مبنى على تشخيص خاطئ» على حد زعمه.

وقال عماري في مقابلة مع قناة «فبراير» مساء اليوم، الخميس، إن المفاوضات بين تركيا وروسيا «هذه المفاوضات توقفت ونحن على تواصل دائم بالأشقاء الأتراك بالخصوص وهناك نقاط لا يمكن الإفصاح عنها الآن والحديث عنها بشكل علني، ولكن المحادثات الآن توقفت» على حد زعمه

وواصل عماري أن «الجانب الروسي متمسك بموقفه لا يريد خروجا من منطقة سرت والجفرة، وهذا في حد ذاته تحد كبير للجميع واستمرار وإمعان في موقف روسيا الداعم مرتزقة الفاغنر المحتلين الأرض الليبية، وهذه كلمة لابد أن نقولها بكل وضوح، جزء كبير من الأرض الليبية محتل من قبل مرتزقة فاغنر هذه الشركة التي تتبع الدولة الروسية مباشرة» على حد قوله.

واعتبر عماري أن إعادة نشر «مرتزقة فاغنر» في منطقة حساسة من التراب الليبي في سرت والجفرة والموانئ النفطية والمنطقة الجنوبية بعد انسحابها من طرابلس والمنطقة الغربية يهدف إلى «فرض خط عازل بين الشرق والغرب الليبي وهو أمر في غاية الخطورة» وفق زعمه.