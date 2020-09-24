السراج: نُطالب بإعادة “المرتزقة” لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية

أكد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، حرصه على التمسك بالخيار السلمي القائم على الحوار البناء، كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة التي تمر بها ليبيا، مشددا على أهمية الإسراع في استئناف الحوار السياسي على أن يشمل كل القوى السياسية الليبية.

وطالب السراج، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75، بخطوات عملية تلزم الطرف الآخر بإعادة “المرتزقة” لبلادهم وإعادة فتح المنشآت النفطية.

وعبّر فائز السراج، عن تطلع حكومة الوفاق إلى دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلا كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أن الوصول الفعلي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ليبيا يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وخروج القوات الأجنبية.

وأشار السراج، أن حكومة الوفاق، ملتزمة بدعم حق المواطنيين في التعبير السلمي الذي يكفله القانون، “وحماية المتظاهرين ،ومنحهم المساحة اللازمة للتعبير عن رأيهم ، ومطالبهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، ولن نسمح بأية محاولة لقمعهم بالقوة”.

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