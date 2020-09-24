وزيرة الداخلية الإيطالية: الصراع الليبي عمق من أزمة الهجرة إلى أوروبا

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الخميس، إن الأزمة الليبية تسببت في ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وأوضحت لوتشانا لامورجيزي، خلال جلسة الاستماع في لجنة “شنغن البرلمانية”، نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن العام الجاري كان الوضع الدولي مُعقدًا وكان له تداعيات على ظاهرة الهجرة، بالإضافة لآثار فيروس كورونا.

وأشارت لامورجيزي، إلى أن ليبيا شهدت تصاعدًا للحرب الأهلية التي أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة من النازحين، مما أثر على ظاهرة الهجرة، مردفة، أنه في عام 2020م وصل 9139 مهاجرًا حتى الآن من ليبيا.

وكان رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، قد طالب في وقت سابق، الاتحاد الاوروبي بتقديم دعما أكبر للمساعدة في إدارة ملف الهجرة، مرحبا بما ورد في كلمة أورسالا فون ديرلين رئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة خطاب الاتحاد خاصة فيما يتعلق بأزمة الهجرة .

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، في وقت سابق، رحب العقوري بدعوة أورسالا بأن يتكاثف الاتحاد الأوروبي ويبذل جهودا أكبر لتوحيد سياساته تجاه هذه الأزمة ويخصص لها موارد أكبر، قائلا، إن التحدي الذي يواجه أوروبا هو الانفتاح بشكل اكبر على دول جنوب المتوسط في معالجة ملف الهجرة، والعمل على وضع برامج مشتركة تتراوح بين تحسين إدارة الحدود إلى دعم الإصلاح الاقتصادي والتي ستؤدي حتما إلى التخفيف من حدة الأزمة .

وأوضح رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، أن السلطات في ليبيا لاتزال تتلقى لوما كبيرا على إدارة ملف الهجرة لا يتناسب مع أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية، وأن المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يقدم دعما أكبر لليبيا للمساعدة في إدارة هذا الملف الثقيل .

وختم العقوري تصريحات، بأن الأولوية في هذه المرحلة هي تقديم الدعم لبناء مؤسسات الدولة الليبية بما يسمح بنجاح عمل الحكومة القادمة وهذا يتطلب الاستفادة من الخبرات الأوروبية في شتى المجالات.