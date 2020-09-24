ليبيا الان

المشري يبحث مع نورلاند التطورات الخاصة بالحوار السياسي

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة،خالد المشري، اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ناقش فيه الطرفان التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا.

وأكد المشري، خلال الاتصال، حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مشددا على أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وليست متعارضة وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، على أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط، وألا يستعمل هذا الملف في الابتزاز السياسي.

من جهته أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق اليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن وجهود البعثة الأممية في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • متى تختفى هذه الشخصيات الانتهازية القذرة من المشهد الليبى .
    فكر الاخوان الضال والضار اصبح واضحا للجميع من اول رايتهم التى يضعوا فيها القرآن الكريم بين سيفين للترويج لاكذوبة اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف وليس لانه دينا قيما يدعوا الى القيم السامية وحرية العقيدة لا اكراه فى الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بينما رايات داعش والقاعدة راية حق يراد بها باطل حيث تجد بها الركن الاول من اركان الاسلام من يعمل به لا يضل ابدا ولكنهم مثل الحمار يحمل اسفار لا يعملوا هم ولا الاخوان بهذا الركن والذى يعنى ان يكون عملك خالصا لوجه الله تعالى لا تبتغى سلطة ولا جاه بل الاصلاح فى الارض والاجر والثواب على الله واتباع رسالة سيدنا محمد الصادق الامين الرحمة المهداة للعالمين والذى قال الناس سواسية كأسنان المشط .وقال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والمؤمن من امنه الناس .ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
    ما اعظم سماحة الاسلام .واللعنة على تجار الدين الذين يلبسوا قناع الاسلام لاخفاء وجه قبيح عنصرى يتنفس الكذب ولا عهد له ولا امان ويفسدون فى الارض ويسفكون الدماء واغبياء جدا

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