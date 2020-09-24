المشري يبحث مع نورلاند التطورات الخاصة بالحوار السياسي

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة،خالد المشري، اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ناقش فيه الطرفان التطورات الخاصة بالحوار السياسي الذي انطلق في المغرب وسويسرا.

وأكد المشري، خلال الاتصال، حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار القادمة، مشددا على أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة وليست متعارضة وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، على أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج وتصدير النفط، وألا يستعمل هذا الملف في الابتزاز السياسي.

من جهته أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق اليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن وجهود البعثة الأممية في ليبيا.

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