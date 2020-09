السني: لغة التهديد والوعيد والتلويح بالتدخل في ليبيا لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد

قال مندوب حكومة الوفاق غير المعتمدة في الأمم المتحدة، الطاهر

السنى، الخميس، إنه في الوقت الذي ترحب فيه الوفاق بمساعي عدة دول لدعم الحوار السياسي

بين الليبيين، يستمر بعض من هذه الدول في استخدام لغة التهديد والوعيد، بل ورسم خطوط

حمراء وهمية على أرض ليبيا في استفزاز مباشر للشعب الليبي، على حد قوله، وذلك في إشارة

إلى تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأعرب السني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،

عن رفضه تهديدات هذه الدول وأي تلويح بالتدخل في ليبيا، مؤكدا أن هذا الخطاب لن يؤدي

إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.

ودعا السني هذه الدول لاستخدام لغة العقل والحكمة وأن تعمل

على لجم أولئك الذين ينتهكون وقف إطلاق النار مرارًا وهم بذلك من يهددون فعليًا الأمن

القومي واستقرار المنطقة بأكملها ونسف كل المساعي السلمية التي تحاول القيام بها نفس

تلك الدول والتي نرحب بها، بحسب تعبيره.

هذا وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعرب عن أسفه

أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال

والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين

الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا.

