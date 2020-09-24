قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة، الخميس، إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابع

لها قام بأخذ 99 مسحة أنفية بلعومية.

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن 87 من هذه المسحات من داخل مصراتة و12 من

خارج البلدية، مشيرة إلى أنه تم إحالة جميع المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة

المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة

كورونا ببلدية مصراتة قد أعلنت في وقت سابق الخميس تسجيل 21 إصابة جديدة في البلدية.

The post مكافحة كورونا بمصراتة: أخذ 99 مسحة أنفية بلعومية وإحالتها للمختبر المرجعي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24