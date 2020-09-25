حالة الطقس: توقعات بنهاية موجة الحرّ على بعض مناطق ليبيا

أفادت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن موجة الحرّ ستنتهي بعد يوم الغد، وأن كتلة هوائية باردة نسبيًا، ستصل نحو مناطق شمال غرب ليبيا، تُرافقها رياح شمالية.

وأوضحت الجمعية، عبر صفحتها على الفيسبوك: “بقى يوم واحد فقط على إنتهاء موجة الحر؛

مع فجر السبت ستصل كتلة هوائية باردة نسبيا نحو مناطق شمال غرب ليبيا يرافقها رياح شمالية، يكون الطقس خلالها ذا طابع خريفي ويستمر لعدة”.

وفي ذات الموضوع، أشارت “طقس ليبيا”، وهي صفحة على الفيسبوك، مهتمة بشؤون المناخ والطقس، أن يوم غدٍ السبت سيشهد كتلة هوائية باردة ورياح شمالية تصل مناطق ليبيا بداية بالمناطق الغربية لتتراجع الحرارة بشكل ملحوظ الى العشرينات ايضا ترراجع الحرارة بالخليج.

وتوقعت “طقس ليبيا”، أن تصل درجات مابين 37-42 درجة بالشمال الغربي والخليج ، ومابين 33-38 درجة بالشمال الشرقي ومابين 36-40 بالوسط والجنوب.

وفي المناطق الشرقية، أضافت “طقس ليبيا”، ستظل الحرارة مرتفعة لتصل 42 ببعض المناطق مع رياح جنوبية نشطة ولكن نتوقع تراجع الحرارة وبشكل ملحوظ يوم الأحد، وأن منطقة الجنوب ستشهد تراجع في درجات الحرارة يوم الأحد.

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