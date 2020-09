أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن التيار الكهربائي عاد لمدن

بلدية الجفرة بواقع ساعتين لكل مدينة بعد انقطاع لأكثر من أسبوع كامل.

