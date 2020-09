لامورجيزي: الأزمة الليبية كانت سببا في ارتفاع أعداد المهاجرين إلى أوروبا

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، الخميس،

إن الأزمة الليبية تسببت في ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقالت لامورجيزي خلال جلسة الاستماع في لجنة “شنغن البرلمانية”

إن العام الجاري كان الوضع الدولي مُعقدًا وكان له تداعيات على ظاهرة الهجرة، بالإضافة

لآثار فيروس كورونا.

وأضافت لامورجيزي أن ليبيا شهدت تصاعدًا للحرب التي أسفرت

عن نزوح أعداد كبيرة من النازحين، مما أثر على ظاهرة الهجرة، مبينة أنه في العام

الجاري وصل 9139 مهاجرًا حتى الآن من ليبيا.

