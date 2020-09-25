بلدية سوق الجمعة تُحمّل حكومة الوفاق مسؤولية كل الأزمات المعيشية

حمّلت بلدية سوق الجمعة، الأزمات المعيشية غير المبسوقة التي يواجهها المواطنين، لحكومة الوفاق، التي لم تحلّ أي أزمة واحدة من الأزمات طيلة السنوات الماضية.

وأوضحت البلدية في بيان لها، بخصوص أزمة إنقطاع الكهرباء والتظاهرات الليلية، أن عميد البلدية وأعضاء المجلس، قاموا بالتواصل عديد المرات بخصوصها، مع الشركة العامة للكهرباء، وأن ردّ الشركة كان دائما أنها في وضع حرِج للغاية، وأن فرق الصيانة تعمل ليل نهار لصيانة ما يمكن صيانته.

وأشار المجلس أنه دعا في وقت سابق، كل من مجلس الحكماء والأعيام وتجمع النشطاء ومجلس الخبراء بالبلدية وغيرهم، لاجتماع حول الأزمة، إلا أن ما حدث من محاولة التخريب التي طالت مبنى البلدية، حال دون حضور المدعويين.

وأعلنت بلدية سوق الجمعة في بيانها، أنها تدعم التظاهرات السلمية وإلى استمرارها، شرط الالتزام بسلميتها لتحقق أهدافها، وأنها تدين التخريب والمخربين للممتلكات العامة والخاصة، وتحمّل مديرية أمن طرابلس المسؤولية وتدعوها إلى اتخاذ الإجراءات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية