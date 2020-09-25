لجنة الأزمة ببلدية الماية توزع مواد غير غدائية على 150 أسرة نازحة

قامت لجنة الأزمة والطوارئ لدعم النازحين ببلدية الماية، بتوزيع مواد غير غدائية متمثلة في أغطيه وفرشات ومواد تنظيف ولوازم مطبخ، بدعم مقدم من الوكالة الدولية للهجرة، على الأسر النازحة، ليومين متتاليين.

وأوضحت البلدية، أن اليوم الأول للتوزيع استهدف 150 أسرة نازحة، في اليوم الثاني أبضا استهدف 150 أسرة نازحة أخرى.

وأعربت بلدية الماية، عن شكرها للأجهزة الأمنيه بالبلدية والحرس البلدي ومكتب البحث الجنائي ومكتب المرور ومكتب رابطة شباب الماية ولجنة الأزمة والطوارئ بالبلديه، كما قدمت شكرها لعميد البلديه على دعمه للجنة.

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