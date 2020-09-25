بلدية زليتن: حكومة الوفاق لم تلتزم بمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء

حمّلت بلدية زليتن، حكومة الوفاق والشركة العامة للكهرباء، كامل المسؤولية عن ما يترتب من استمرار المعاناة والظلم الواقع على البلدية، التي تعد من أكبر البلديات، بسبب العجز الحاصل في معالجة أزمة الكهرباء.

وأوضحت البلدية، ان انقطاع الكهرباء في البلدية، تجاوز 36 ساعة متتالية، وأن حكومة الوفاق والشركة العامة للكهرباء، لم تلتزم وتخلّفت عن وعودها المتكررة بمعالجة انقطاع الكهرباء، التي فاقمت معاناة المواطنين.

وأشارت بلدية زليتن، أن انقطاع الكهرباء، تسبب في في توقف المرافق الخدمية وتحديدا المرافق الصحية والأنشطة الاقتصادية وخدمات الاتصالات، فضلا عن النقص الحاد في المحروقات وتضاعف أسعارها.

وأضافت البلدية، أن الأزمات المتتالية التي يعيشها أهالي زليتن، دفعتهم إلى قفل محطات توزيع الكهرباء داخل نطاق البلدية، وقفل الطريق الساحلي والتعدي على مقر ديوان البلدية وإضران النيران.

وحذّرت بلدية زليتن، من خروج الأمور عن السيطرة وتفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية بالبلدية.

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