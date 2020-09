معزب: خصوم معيتيق يترصدون له لكبح تطلعاته السياسية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، محمد معزب، الخميس، إن هناك

حالة من الاستغلال والترصّد السياسي المكثّف من قبل خصوم عضو المجلس الرئاسي، أحمد

معيتيق، لكبح تطلعاته السياسية.

وأضاف معزب في تصريح صحفي أن معيتيق أراد تقديم نفسه على

أنه شخصية توافقية نجحت في إدارة الاتفاق لإعادة فتح النفط، وهي مسألة بالغة الأهمية

للبلاد، مبينا أن معيتيق يحاول الفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد الذي سيُعلن

عنه قريبًا، في إطار الحلِّ السياسي للأزمة الليبية.

وتابع معزب أن المجلس الرئاسي الذي سيتم اختياره قريبًا سيتكون

من رئيس ونائبين، أحدهما من المنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه مع ابتعاد السراج عن المشهد

قد تكون هناك فرصة بالفعل ليكون معيتيق نائبًا لرئيس المجلس عن المنطقة الغربية.

وأكد معزب أن منافسي معيتيق على هذا المنصب التقطوا الفرصة

ولم يتردّدوا في مهاجمة اتفاق إعادة النفط وتفنيده، لكن ليس بشكل مباشر، وإنما عبر

أبواقهم من تيارات سياسية وقنوات فضائية ومحللين وكتاب وجيوش إلكترونية على مواقع التواصل،

في حملة تستهدف التقليل من أسهمه في الشارع الليبي، لافتا إلى أن منافسي معيتيق استفادوا

من ثغرات هذا الاتفاق، وفي مقدّمتها أن معيتيق عقده منفردًا مع الجيش في حين أنه من

المتوقع أن قيادات في الجيش كانت سترضخ قريبًا جدًا للأوامر الأميركية بفتح النفط،على

حد قوله.

