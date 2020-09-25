بلدية سرت توضح سبب الانقطاع المتكرر للكهرباء على المدينة

أكد مدير مركز التحكم بسرت التابع للهيئة العامة للكهرباء، المهندس بنور الأعميش، أن سبب الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي بسرت، يتعلق بوجود عجز في محطات التوليد بالمنطقة الشرقية، سبّب انقطاعات للتيار الكهربائي بالمدينة لساعات طويلة تترواح في إعادة طرح الأحمال بين 6 ساعات وأكثر.

وأوضحت بلدية سرت، أن المعوقات والمشاكل المتعلقة بالعجز في المحطات هى من اختصاص الهيئة العامة للكهرباء بتوفير الغاز والوقود لحل مشاكل كهرباء الشبكة العامة.

وتشهد مناطق واسعة في ليبيا، انقطاع للتيار الكهربائي وصلت إلى أكثر من 36 ساعة، ما أدّى خروج بعض المناطق، احتجاجا على تردّي الأوضاع المعيشية وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

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