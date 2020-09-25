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“إنقاذ ليبيا” تطالب الداخلية بكشف ومحاسبة من وراء خطف “ربيع العربي”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين في مدينة بنغازي، وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، ببيان يكشف فيه ملابسات خطف المتظاهر السلمي ومحاسبة من يقف وراء الجريمة.

وأوضح منظمو المظاهرة، أن الحريات والحقوق خط أحمر، والسكوت على  ما حصل من انتهاك للحرية الشخصية ولحرية الراي والتعبير وللحق في حماية القانون، لا يعد قبولا من منظمي المظاهرة.

وأضاف منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، أن عدم المنادة بالمحاسبة فيه تكريس للافلات من العقاب وهو اشد انواع الفساد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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