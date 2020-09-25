“إنقاذ ليبيا” تطالب الداخلية بكشف ومحاسبة من وراء خطف “ربيع العربي”

طالب منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين في مدينة بنغازي، وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، ببيان يكشف فيه ملابسات خطف المتظاهر السلمي ومحاسبة من يقف وراء الجريمة.

وأوضح منظمو المظاهرة، أن الحريات والحقوق خط أحمر، والسكوت على ما حصل من انتهاك للحرية الشخصية ولحرية الراي والتعبير وللحق في حماية القانون، لا يعد قبولا من منظمي المظاهرة.

وأضاف منظمو مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين، أن عدم المنادة بالمحاسبة فيه تكريس للافلات من العقاب وهو اشد انواع الفساد.

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