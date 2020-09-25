مصادر: سرت مقراً جديداً للرئاسي.. وعقيلة وحفتر يطيران إلى باريس

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الاتحاد” عن توافق جديد بين الأطراف الليبية على جعل مدينة سرت مقراً للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوفاق.

وتُشير المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة إلى توافق أطراف النزاع بشأن مكان انعقاد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المُقبلة، لتكون داخل مجمع “واقادوقو” بمدينة سرت، إضافة إلى اتفاقهم على تشكيل قوة شرطية بمدينة سرت وبلدية الجفرة مكونة من قوة مشتركة تابعة للأقاليم الثلاثة، وتخضع لإمرة رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

وفي سياق متصل، نقلت “الاتحاد” عن مصدر مطلع، قوله أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح يُجريان، السبت، زيارة إلى باريس لبحث جملة من الملفات العالقة، مشيراً إلى لقاء تشاوري جمعهم خلال زيارتهم الأخيرة إلى القاهرة مع وفد دبلوماسي فرنسي، بحثوا خلاله أجندة مباحثاتهم المُرتقبة في باريس والتي تضمنت ملف تثبيت وقف إطلاق النار والتدخلات التركية في ليبيا، فضلا عن مسار تفعيل العملية السياسية.

ولفتت مصادر تحدثت لصحيفة “الاتحاد ” إلى أن حفتر وعقيلة اتفقا مؤخراً على تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى مهام التنسيق بين مواقفهما العسكرية والسياسية في المستقبل.

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