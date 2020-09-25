اجتماع تشاوري استعدادا لملتقى شيوخ ليبيا في وادي البوانيس

عقدت اللجنة التحضيرية لملتقى شيوخ ليبيا، اجتماع تشاوري بقاعة الإجتماعات بمقر المجلس البلدي البوانيس.

وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس شيوخ ليبيا محمد محمد الهوش، التحضير لعقد ملتقي مجلس شيوخ ليبيا المقرر إنعقاده يومي الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم بقاعة السلام بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس تحت شعار “معا للسلام وبناء الدولة”.

كما تمت، خلال الاجتماع، مناقشة تشكيل اللجان الفرعية للملتقى وتوزيع المهام عليها، إضافة إلي الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للملتقى.

وأكد الحضور في نهاية الاجتماع، لرئيس مجلس شيوخ ليبيا محمد الهوش، أن بلدية وادي البوانيس، أرض السلام وستبقى أرض السلام حاضنة لكل الليبين وترحب بكل بادرة تدعو للسلام ولم شمل الليبين بكل أطيافهم ومكوناتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية