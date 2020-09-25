صنع الله يلتقي موظفي «أكاكوس» الذين تعرضا للخطف عام و7 أشهر

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع موظفي شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية المهندس أشرف مسلم والروماني فالنتين بوسكاسو، الذين تعرضا للخطف في 14 يوليو 2018.

ورحب صنع الله بهما، مؤكدا أن العاملين بقطاع النفط يؤدون عملهم في بيئة «خطيرة»، مضيفا أن العاملين «أثبتوا للجميع أنهم جنود ليبيا الأوفياء الحقيقيين، بثباتهم وتضحياتهم من أجل استمرار تدفق النفط، الذي يمثل مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي الكريم»، حسب بيان حول اللقاء نشرته المؤسسة على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الخميس.

يذكر أن الموظفين خطفا خلال وجودهما في حقل الشرارة النفطي، وظل مصيرهما مجهول، حتى أعلنت مؤسسة النفط إطلاقهما في 30 مارس الماضي، دون إيضاح الملابسات، لكنها دعت أجهزة إنفاذ القانون في حينه، إلى إجراء مزيد من التحقيقات في هذا الحادث، والكشف عن أسماء المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاكمتهم، لضمان عدم تكرار عمليات الخطف.

«رفع القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني»

وأكد مجلس إدارة المؤسسة تمسكه بأهمية أمن المنشآت النفطية، موضحا أن رفع حالة القوة القاهرة مرتبط بالوضع الأمني، وأن عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية؛ للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة وعدم وجود عناصر أجنبية أو محلية تشكل خطر وتهدد سلامة العاملين.

من جهته، قدم مسلم الشكر للمؤسسة وشركة أكاكوس، ولكل من ساهم في إخلاء سبيله وزميله، مشددا على أن العاملين بقطاع النفط لن يدخروا أي جهد للحفاظ على مقدرات ليبيا وشعبها.

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