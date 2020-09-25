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عودة الاشتباكات إلى العاصمة طرابلس ومقتل قيادات في تاجوراء.. معلومات أولية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة تشهدها العاصمة طرابلس منذ صباح اليوم الجمعة بين مجموعات مسلحة في منطقة تاجوراء.

وقالت مصادر محلية وإعلامية أن الاشتباكات المسلحة إندلعت بين كتيبة الضمان و كتيبة اسود تاجوراء في منطقة تاجوراء.

وبحسب المصادر فإن الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالقرب من تقاطع الجلدية، أدت إلى مقتل اثنين من قادة كتيبة اسود تاجوراء وهما: احمد ادواقة و نادر الزرق .

ولم تشر المصادر إلى أسباب إندلاع الاشتباكات المسلحة والتي وصفتها مصادر محلية بأنها الاعنف وبمختلف الاسلحة، منذ توقف الحرب في العاصمة.

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