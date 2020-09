عاجل// اندلاع اشتباكات بين مايعرف بمليشيا الضمان ومليشيا أسود تاجوراء في تاجوراء

أكدت مصادر محلية اندلاع اشتباكات فجر اليوم الجمعة بين مايعرف بمليشيا الضمان ومليشيا أسود تاجوراء التابعتين لقوات الوفاق في منطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرة إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما

