اشتباكات بالدبابات بين مليشيات تابعة لـ«حكومة الوفاق» في تاجوراء

أفاد شهود عيان لـ”لساعة 24″ بأن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر اليوم الجمعة ولا تزال مستمرة بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد.

وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.

وأوضح شهود عيان، أن الاشتبكات المستمرة، أدت إلى إقفال الطريق الرئيسي في “بئر الأسطى ميلاد”، مؤكدين أن الاشتباكات اشتدت بشكل كبير بعد أن دخل سلاح الدبابات إلى “المعركة”.

وكان عدد من المسلحين المجهولين، قد قتلوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أحد عناصر المليشيات الذي يدعى “بلقاسم جماعة علي الحنديري”، بعد أن فتحوا النار عليه عبر إحدى السيارات حتى أردوه قتيلا.

واستهدف المسلحين المجهولين “الحنديري” من خلال سيارة مدنية كانوا يستقلونها مسلحين، حيث فتحوا نيران أسلحتهم عليه أثناء تواجده بالطريق الساحلي في منطقة “القره بوللي” مطلع شهر سبتمبر الجاري.

ودفن المليشاوي “الحنديري” بعد الحادث في مقبرة الحومة بمدينة تاجوراء، والذي يعد من مواليد 1988 وهو من سكان مدينة هون بالجفرة، ويتبع مليشيا “تاقرفت” ثم والتحق بمليشيا “مكافحة الإرهاب تاجوراء”.