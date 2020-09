أكدت مصادر صحفية اليوم الجمعة اقفال طريق بئر الاسطي ميلاد بسبب الاشتباكات المسلحة بين المليشيات التابعة لقوات الوفاق في تاجوراء

